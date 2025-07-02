У Росію майже не завозять нові авто з-за кордону

У першій половині 2025 року на російському ринку з’явилося лише близько 20 нових іномарок — у п’ять разів менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Про це повідомили "Известия" з посиланням на гендиректора агентства "Автостат" Сергія Целікова.

За його словами, причиною є падіння продажів, через що багато компаній або відкладають вихід нових моделей, або взагалі відмовляються від російського ринку.

Навіть ті новинки, що з’явилися з початку року, показують дуже різні результати. Так, кросовер Chery Tiggo 7L, який представили у квітні, розійшовся накладом 2691 авто. А от новий корейський бренд KGM за кілька місяців продав лише 137 машин чотирьох моделей.

Експерти кажуть, що період активного заповнення ринку китайськими брендами, який почався після відходу західних компаній, завершився. Виробники зосереджуються на просуванні існуючих моделей замість запуску нових.

Продажі легкових авто у Росії впали в травні на 28,3% рік до року. За перші п’ять місяців року ринок скоротився на 26%. Очікується, що до кінця 2025-го в країні з’явиться не більше 40–50 нових моделей.

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