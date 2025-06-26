Юрособи німецьких автовиробників залишаються у Росії – DW

Автомобілі німецького виробництва продовжують надходити до Росії в обхід санкцій, хоч автоконцерни і намагаються розірвати зв'язки.

Про це йдеться у публікації Deutsche Welle.

"То у однієї, то у іншої німецької компанії виявляються діючі російські юрособи. Нещодавно з’ясувалося, що у Porsche залишаються три структури в Росії. Як виявила DW, продовжує працювати також, наприклад, BMW Bank – дочірня структура BMW Group. А російську філію Volkswagen Bank було продано лише наприкінці 2024 року", – говориться у публікації.

Присутність німецького автопрому на російському ринку пояснюється тим, що порвати зв'язки з ним непросто. Черга з охочих продати активи з великим дисконтом стоїть довга., а ось охочих повернутися в Росію немає, пише DW. "Усі спроби продати ці компанії поки що не увінчалися успіхом", – заявили виданню, зокрема, у Porsche.

Німецькі автомобілі продовжують постачати в Росію через так званий "механізм паралельного імпорту", який Володимир Путін легалізував у 2022 році. Поставки авто йдуть через треті країни, як правило, через Центральну Азію, Білорусь і Грузію. І відбувається це без участі та згоди самих виробників, говориться у статті.

Загалом у 2024 році в Росію було ввезено менше 25 тисяч нових автомобілів трьох німецьких марок, і це небагато, зазначає DW. "Для порівняння, автомобілів Lada – найпопулярнішого бренду в країні – було продано 436,1 тисячі, а, наприклад, китайського бренду Tank (десяте місце в списку найпопулярніших) – 28,5 тисячі", – говориться у статті.

"У 2021 році один тільки Volkswagen продав у Росії, за даними "Автостату" 86 тисяч легкових автомобілів, а його дочірнє підприємство Skoda – понад 90 тисяч. Продажі BMW склали майже 47 тисяч", – порівнює DW.

Динаміка ввезення автомобілів німецьких брендів у 2024 році була різною залежно від марки та цінового сегмента. За даними, поставки дорожчих моделей помітно зросли, доступніших – скоротилися, пише видання, посилауючись на дані "Автостату". Водночас ввезення автомобілів Volkswagen усіх моделей знизилося на 25% порівняно з 2023 роком і становило близько п’яти тисяч.

Поставки дорогих автомобілів до Росії порушують санкції ЄС. До середини 2023 року заборона поширювалася на машини вартістю понад 50 тисяч євро. Її обходили, занижуючи ціну в експортних документах. З ухваленням 11-го пакета санкцій заходи було посилено. Під заборону потрапили всі нові та вживані автомобілі з об'ємом двигуна від 1,9 літра, а також усі електромобілі та гібриди.

Боротьба з порушниками останнім часом посилилася, заявив DW німецький експерт із санкційної політики Крістіан фон Зоест з Інституту глобальних і регіональних досліджень (GIGA). "Мені здається, що влада Німеччини – зокрема під тиском ЗМІ – зараз вживає набагато жорсткіших заходів, ніж одразу після вторгнення Росії в Україну", – сказав він.

Щодо автодилерів, які постачали в Росію преміальні автомобілі в обхід санкцій, тільки в Німеччині порушено понад 40 кримінальних справ. Сотні машин було конфісковано. Тільки у 2024 році трьох осіб засудили до тюремних термінів, зазначено у публікації.

Автовиробники проводять внутрішні розслідування. Так, наприкінці 2024 року BMW Group повідомила, що самостійно виявила схему постачань сотні автомобілів з Ганновера в Росію і звільнила відповідальних за це співробітників.

"Однак, на тлі того, що продажі німецьких автомобілів у Росії хоч і різко скоротилися, але все ще обчислюються десятками тисяч на рік, вжиті заходи виглядають обмеженими. В одному тільки грудні 2024 року, коли BMW Group розповіла про своє розслідування, в Росію було ввезено понад 900 її автомобілів", – пише DW.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що попри санкції ЄС і США, Росія за роки повномасштабної війни імпортувала деталі для літаків Boeing і Airbus на один мільярд євро.

З лютого 2022 по вересень 2024 року до Росії нелегально ввезли запчастини для Airbus на 600 млн євро та для Boeing — на 400 млн євро. Йдеться про двигуни, салонне обладнання, а також системи, що можуть мати військове застосування, зокрема радари та бортові комп’ютери.

Також повідомлялося, що Росія планує закупити 860 сучасних верстатів для своєї воєнної промисловості, зокрема, у країн, які підтримують Україну.

За словами президента України Володимира Зеленського, постачання мають здійснювати компаній з різних країн, зокрема, з Німеччини, Чехії, Південної Кореї, Японії і США. Списки цих компаній із назвами передані партнерам.