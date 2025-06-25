Китайці заблокували авто в Росії через "сірий" імпорт

Російські дилери повідомили про масовий вихід з ладу китайських гібридів Lixiang. Постраждали авто, завезені за паралельним імпортом.

Про це пишуть "Известия".

Автодилери в Росії повідомляють про збої в роботі гібридних авто Lixiang, які були ввезені за схемами "сірого" імпорту. Йдеться про моделі 2025 року випуску, які припинили працювати після встановлення оновлення програмного забезпечення до версії 7.4. Після апдейту перестають функціонувати всі системи.

У компанії "Автовернісаж" вважають, що таким чином китайський виробник намагається протидіяти "сірому" імпорту. Офіційне оновлення 7.4.1, яке готується, може частково виправити проблему, але лише для авто, які ще не оновилися. Більше того, навіть після нього машини, ймовірно, не активуються за межами Китаю.

Гендиректор Frank Auto Ірина Франк підтвердила: усі Lixiang 2025 року з оновленням 7.4 блокуються незалежно від типу SIM-карти. Представники заводу пообіцяли надати рішення до кінця липня — однак лише для клієнтів офіційних дилерів.

Віце-президент НАС Антон Шапарін заявив, що це було прогнозовано: на "сірі" авто тиснуть, щоб не заважали офіційним дистриб’юторам. На його думку, заблоковані гібриди — це результат дистанційного примусу, і в умовах постійного підключення авто до інтернету "інших методів немає".

При цьому експерти сумніваються, що росіяни зможуть обійти захист. "Навіть рут-доступ зараз заблоковано, а обхід занадто дорогий", — заявив Шапарін.

Нагадаємо:

Паралельний імпорт став основним каналом ввезення автомобілів у РФ після виходу з країни провідних автоконцернів. Китайські виробники дедалі активніше протидіють цим схемам.

Продажі автомобілів Lada у травні різко впали — на 16% порівняно з квітнем і на 36% у річному вимірі.

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