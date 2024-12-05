У Росії різко скоротили план з випуску двигунів для імпортозаміщених літаків

Російська влада скоротила в 1,5 раза план із випуску двигунів для літаків SSJ-100, МС-21 і Ту-214 - замість 192 силових установок авіавиробники отримають у найближчі два роки тільки 128-м.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на «Известия».

Згідно з пояснювальною запискою до постанови російського уряду, у 2025 році планують зібрати 24 двигуни (шість ПД-8, сім ПД-14 і 11 ПС-90), а у 2026-му - 104 одиниці (44 ПД-8, 28 П-14 і 32 ПС-90).

При цьому 2024 року Об'єднана двигунобудівна корпорація (ОДК) мала передати замовникам 12 силових установок ПД-14, але зібрала лише дві, а двигун ПД-8 досі не пройшов сертифікацію.

«Двигуни ПД-8 призначені для імпортозаміщених SSJ-100 (дві штуки на літак). Силові установки ПД-14 застосовуються для МС-21-310 (дві штуки на літак), а ПС-90А використовуються для Ту-214 (два на борт) і Іл-96-300 (чотири на судно)», - пояснив виконавчий директор "Авіапорту" Олег Пантелєєв.

Таким чином, за його словами, до кінця 2026 року в Росії можуть виробити до 25 SSJ-New і до 17 багатоцільових авіалайнерів МС-21.

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