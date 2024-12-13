У Росії другий рік поспіль різко зростають тарифи на газ

)Росія суттєво підвищує тарифи на газ. З 1 липня 2025 року вартість для населення й бізнесу підвищать на 10,3%.

Про це пише The Moscow Times.

У Росії другий рік поспіль значно підвищують тарифи на газ для громадян і бізнесу, намагаючись покрити бюджетні втрати "Газпрому", який після втрати європейського ринку зазнав рекордних збитків.

Згідно з документом, з 1 липня 2025 року тарифи на газ для всіх категорій споживачів зростуть на 10,3%. Це майже повторює цьогорічний 11-річний рекорд, коли газ подорожчав на 11,2%.

У 2022 році тарифи підвищували двічі: на 3% у липні та на 8,5% у грудні. У 2023 році тарифи для населення не переглядали. У результаті з початку війни газ для росіян подорожчав на 37%.

Таке стрімке зростання цін на газ не спостерігалося за останні роки. Для порівняння, у 2021 році тарифи підвищували на 3%, у 2020-му — на 3%, у 2019-му — на 1,4%, а у 2013 році було останнє різке підвищення — на 15%.

Ще більше, на 21,3%, зросте вартість газу для підприємств електроенергетики та об’єктів ЖКГ. У Мінекономрозвитку РФ раніше пояснювали, що додаткові кошти необхідні для газифікації "нових регіонів" та їх підключення до Єдиної системи газопостачання.

Перевищивши початковий урядовий план індексації (8,2%), зростання тарифів принесе "Газпрому" близько 33 млрд рублів (330 млн дол) додаткових доходів.

Нагадаємо:

Австрійська компанія OMV розірвала контракт на імпорт російського газу, який повинен був діяти до 2040 року.

Рубль, що слабшає, майже обвалив акції "Газпрому" до вартості в $1 за папір.

За підсумками 2023 року Газпром отримав рекордний чистий збиток у розмірі 6,1 млрд дол.