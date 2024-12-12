Найстаріший клієнт "Газпрому" в Центральній Європі розірвав із ним контракт

Австрійська компанія OMV розірвала контракт на імпорт російського газу, який повинен був діяти до 2040 року.

Про це йдеться на сайті OMV.

OMV повідомила, що має альтернативні джерела постачання газу замість російського: власний видобуток в Норвегії та Австрії, інших виробників газу, а також довгострокові обсяги зрідженого природного газу (LNG).

Газосховища OMV в Австрії зараз заповнені приблизно на 85%.

"Завдяки успішним зусиллям нашої газової команди протягом останніх трьох років, OMV має хороші можливості використовувати наш диверсифікований портфель альтернативних джерел газу, забезпечуючи безпеку постачання для наших клієнтів", – сказав голова правління та генеральний директор OMV Альфред Стерн.

Нагадаємо:

Австрійська нафтогазова компанія OMV конфіскувала російський газ як оплату за арбітражним рішенням, за яким "Газпром" мав відшкодувати 230 млн євро.

Російський "Газпром" припинив постачання газу австрійській енергетичній компанії OMV через кілька годин після того, як Відень заявив, що Росія попередила, що перекриє потоки.