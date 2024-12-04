У Росії через обвал рубля різко подорожчають імпортні продукти: чай, кава і тропічні фрукти

Ціни в РФ на чай, каву, тропічні фрукти та низку інших імпортних товарів зростуть на 10-20% у найближчі місяць-півтора через падіння рубля.

Про це пише Forbes.

Станом на кінець листопада банани, які в Росії не виробляються, подорожчали на 8,8% рік до року (до 127 руб (1.19 дол) за кг). Ціни на мандарини в листопаді зросли на 10% рік до року (до 259 руб (2.43 дол) за кг). Апельсини за рік з жовтня 2023 року піднялися в ціні на 1% (до 211,44 руб (1.9 дол) за кг).

Крім зростання цін на імпортні продукти через ослаблення рубля перед новорічними святами на 5-10% можуть подорожчати й продукти, які виробляють у Росії

"Найшвидше на зміну валют реагують імпортні товари, які швидко псуються, як-от фрукти та овочі. А ось на групах товарів тривалого зберігання, вплив валютного курсу позначається з відтермінуванням у часі в кілька місяців", - зазначив голова президії Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) Ігор Караваєв.

Середня ціна меленої кави в немережевому роздрібі за останній рік зросла на 17% до 1,58 руб. за грам, а розчинної кави - на 11% до 2,24 за грам.

Ситуація з чаєм трохи простіша. За даними Росстату, чорний байховий чай з жовтня 2023 року по жовтень поточного року подорожчав на 3% до 1271,28 руб (11.96 дол) за кг, пакетований чорний чай в упаковках по 25 пакетиків - на 1% до 83,3 руб. за упаковку, а зелений - на 2,9% до 1364,56 руб. за кг. Однак до кінця року ціни зростуть на 5-10%.

Зуб'ється падіння рубля і на продуктах, які виробляють із какао. Середня ціна шоколадних плиток за рік уже зросла на 28% до 1,32 руб. за грам, а середня вага плитки знизилася на 9% до 75 г. При цьому до кінця року какао-боби, які імпортує Росія, через дефіцит можуть подорожчати з 7-8 тис. дол до 8,5-9 тис. тис дол за тонну.

Нагадаємо:

Російський рубль знизився більш ніж на 24% з початку серпня, коли почалося його падіння, і може продовжити слабшати.

Ціни на нові автомобілі в Росії зростуть на 5-15% до кінця 2024 року через падіння рубля проти долара, євро та юаня.