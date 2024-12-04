В России из-за обвала рубля резко подорожают импортные продукты: чай, кофе и тропические фрукты

Цены в РФ на чай, кофе, тропические фрукты и ряд других импортных товаров вырастут на 10-20% в ближайшие месяц-полтора из-за падения рубля.

Об этом пишет Forbes.

По состоянию на конец ноября бананы, которые в России не производятся, подорожали на 8,8% год к году (до 127 руб (1.19 дол) за кг). Цены на мандарины в ноябре выросли на 10% год к году (до 259 руб (2.43 дол) за кг). Апельсины за год с октября 2023 года поднялись в цене на 1% (до 211,44 руб (1.9 дол) за кг).

Помимо роста цен на импортные продукты из-за ослабления рубля перед новогодними праздниками на 5–10% могут подорожать и продукты, которые производятся в России

"Быстрее всего на изменение валют реагируют скоропортящиеся импортные товары, такие как фрукты и овощи. А вот на группах товаров длительного хранения, влияние валютного курса сказывается с отсрочкой по времени в несколько месяцев", — отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Средняя цена молотого кофе в несетевой рознице за последний год выросла на 17% до 1,58 руб. за грамм, а растворимого кофе — на 11% до 2,24 за грамм.

Ситуация с чаем немного проще. По данным Росстата, черный байховый чай с октября 2023 года по октябрь текущего года подорожал на 3% до 1271,28 руб (11.96 дол) за кг, пакетированный черный чай в упаковках по 25 пакетиков — на 1% до 83,3 руб. за упаковку, а зеленый — на 2,9% до 1364,56 руб. за кг. Однако до конца года цены вырастут на 5–10%.

Скажется падение рубля и на продуктах, которые производят из какао. Средняя цена шоколадных плиток за год уже выросла на 28% до 1,32 руб. за грамм, а средний вес плитки снизился на 9% до 75 г. При этом до конца года какао-бобы, которые импортирует Россия, из-за дефицита могут подорожать с 7–8 тыс дол до 8,5–9 тыс тис дол за тонну.