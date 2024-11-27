До кінця року рубль може досягти 115-120 за долар – Reuters

Російський рубль знизився більш ніж на 24% з початку серпня, коли почалося його падіння, і може продовжити слабшати.

Про це говорять економічні аналітики, повідомляє Reuters.

Ключовою причиною ослаблення рубля є значний відтік капіталу з російського фондового ринку, який з початку року впав більш ніж на 20%.

Інвестори масово переказують кошти з акцій на депозити, які пропонують відсоткові ставки, вищі за рекордну базову ставку Центробанку РФ — 21%.

Експерти прогнозують, що до кінця року курс рубля може впасти до 115–120 за долар. Вони кажуть, що уряд РФ та Центробанк мають ужити заходів, зокрема змусити експортерів продавати більше валюти та скоротити державні закупівлі.

Санкції проти російського фінансового сектора також відіграють ключову роль. Вони ускладнили зовнішньоторгівельні операції, особливо у нафтовому та газовому секторах, спричинивши дефіцит валюти. Попри це, ціни на нафту залишаються стабільними, що допомагає експортерам отримувати вигоду від слабкого рубля.

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Нагадаємо:

Рубль, що слабшає, майже обвалив акції "Газпрому" до вартості в $1 за папір.

Станом на 27 листопада курс рубля до долара становить близько 109 рублів.