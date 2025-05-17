Торговая разрядка между США и Китаем вызвала бум контейнеровозов

Бронирование контейнерных судов для перевозки грузов из Китая в США резко возросло после того, как страны объявили 90-дневное перемирие по карательным тарифам.

Об этом сообщает Reuters.

Торговая разрядка привела к заторам в китайских портах и на заводах, на расчистку которых могут уйти недели.

Американские импортеры от кроссовок и диванов до строительных материалов и автозапчастей пытаются успеть доставить товары до того, как пошлины снова будут введены, что создает предпосылки для сбоев, напоминающих времена пандемии COVID-19.

Всплеск грузов в крупных торговых портах, таких как порт Яньтянь в Шэньчжэне, через который проходит более четверти китайского экспорта в США, заставляет судовладельцев пытаться координировать причалы и корректировать графики движения судов.

"Спрос настолько высок, что мы можем обслуживать только тех клиентов, которые заключили с нами долгосрочные контракты. У нас едва хватает места для спонтанного бронирования", - сообщил Reuters представитель немецкого оператора контейнерных судов Hapag-Lloyd.

Поставщик программного обеспечения для отслеживания контейнеров Vizion сообщил, что среднее количество заказов за семь дней, закончившихся в среду, выросло на 277%.

Всплеск судоходства приведет к тому, что в ближайшие недели порты Западного побережья США будут переполнены судами.

Тем не менее отраслевые эксперты, в том числе исполнительный директор порта Лос-Анджелеса - самого загруженного морского порта США и №1 по объемам морских перевозок из Китая, предсказывают большую, но управляемую волну товаров.