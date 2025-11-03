У підсанкційних російських олігархів знайшли десятки не заарештованих маєтків у Британії

Нерухомість на суму близько 700 млн фунтів, яка раніше була пов'язана з підсанкційними російськими олігархами, не заморожена.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на британський підрозділ Transparency International.

Аналітики організації виявили 33 об'єкти нерухомості — будинки, квартири та офісні будівлі — розташовані в Лондоні та графстві Суррей, які не були внесені до британського реєстру заморожених активів.

Серед них — маєток Witanhurst в Хемпстеді, другий за величиною будинок в Лондоні після Букінгемського палацу. Цей об'єкт, як стверджується, пов'язаний з власником групи "Фосагро" Андрієм Гур'євим, проте його представники це заперечують.

У звіті також згадується особняк вартістю 90 млн фунтів у Кенсінгтон-Палас-Гарденс, який, імовірно, належить мільярдерові Роману Абрамовичу. Згідно із земельним реєстром, власником значиться кіпрська компанія A. Corp Trustee. Її адреса - будівля на стадіоні "Челсі", якою раніше володів Абрамович.

Керівник дослідження Бен Каудок у коментарі порталу City A.M. зазначив: "Багато об'єктів, на які не накладено обмежень, належать офшорним компаніям, зареєстрованим на трасти".

Він додав, що в низці випадків нерухомість може перебувати у власності родичів фігурантів санкційних списків, що дозволяє формально обходити обмеження. "Теоретично уряд Великої Британії має можливість вивчати походження активів, але на практиці такі інструменти фактично відсутні. В цілому зберігається проблема корпоративної непрозорості, що заважає ефективно контролювати ці активи", — підкреслив Каудок.

За даними Transparency International, три об'єкти нерухомості безпосередньо належать людям, імена яких збігаються з прізвищами фігурантів санкційних списків. "Стає все важче пояснити, чому до цих осіб досі не застосовані заходи", — додав експерт.

Нагадаємо:

