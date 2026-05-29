Росія за два місяці втратила 20% виробництва дизелю через удари України

Росія скоротила виробництво дизелю на 20% через атаки на НПЗ

Виробництво дизельного палива в Росії впали з 7,5 млн тонн на місяць до 5,9 млн тонн через удари українських дронів на нафтову інфраструктуру.

Про це пише Reuters.

Нафтопереробні заводи, що постраждали від ударів України, скоротили виробництво дизелю на суму до 1 млн тонн у квітні та ще на 600 тис. тонн у травні, показали розрахунки агентства.

У березні загальне виробництво дизельного палива в Росії становило 7,5 млн тонн.

Водночас експорт російського пального у квітні зріс на 8% порівняно з березнем – до 3,25 млн тонн. Ця сума нижча за рівень експорту в квітні 2025 році – 3,3 млн тонн.

У травні експорт залишився стабільним.

Таке зменшення виробництва може завадити Росії скористатися перевагами зростання цін на нафту та послаблення санкцій США, пишуть у Reuters.

Раніше повідомляли, що Росія розглядає можливість обмеження експорту дизельного та авіаційного пального на тлі масштабного скорочення обсягів внутрішнього виробництва, викликаного регулярними атаками України.

Станом на кінець травня середній рівень переробки нафти в Росії у квітні впав до 4,69 мільйона барелів на добу – найнижчого показника за понад 16 років (з кризи 2008 року).