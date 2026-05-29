Російські ритейлери кажуть про одну з найважчих криз

Російська роздрібна торгівля переживає найгірші часи в своїй історії, стверджують рітейлери: магазини масово закриваються, а частка вільних площ у роздрібній торгівлі наближається до рівнів початку 2023 року, коли з країни пішли західні бренди.

Про це пише The Moscow Times.

Частка вільних площ у роздрібній торгівлі наближається до рівнів початку 2023 року, коли з країни пішли західні бренди, стверджують консалтингові компанії.

У московських торгових центрах вона за підсумками першого півріччя очікується на рівні 6% порівняно з 5,3% наприкінці 2025 року, а за підсумками року може перевищити 8%, повернувшись до рівнів чотирирічної давності, заявив директор відділу досліджень ринку CORE.XP Василь Григорович.

Найгірша ситуація у мережах одягу та взуття, на них припадає майже половина (48%) усіх закритих магазинів і 31% відкритих. Магазини побутової техніки та електроніки забезпечують 10% закриттів і 2% відкриттів, говориться у публікації

Співпали кілька негативних факторів — дорожнеча позикових коштів, падіння попиту, особливо на непродовольчі товари, що погіршилося переходом споживачів на маркетплейси, інфляція та зростання адміністративного навантаження на бізнес, пише видання.

У найближчій перспективі не видно факторів, здатних змінити ситуацію на краще, зазначає The Moscow Times.

Нагадаємо:

Російські споживачі дедалі більше економлять на покупках одягу та взуття, зменшуючи кількість походів до магазинів і відкладаючи витрати на кращі часи.

У 2025 році один із найбільших у Росії ритейлерів одягу та взуття O'STIN уже закрив 62 магазини та скоротив 15% співробітників, мережа Gloria Jeans запланувала закриття 150 магазинів цього року.

У Росії готують приватизацію частки Новоросійського морського торгового порту, щоб закрити "діру" у федеральному бюджеті, яка вже перевищила річний план більш ніж у 1,5 рази.