США вкотре продовжили дедлайн для продажу міжнародних активів "Лукойлу"

Управління з контролю за іноземними активами Департаменту фінансів США (OFAC) знову продовжило термін продажу іноземних активів російського нафтового гіганта "Лукойл".

Про це йдеться у відповідному документі OFAC.

Новий дедлайн встановили на 27 червня 2026 року.

Як зазначає Reuters, будь-яка угода повинна гарантувати, що "Лукойл" не отримає авансового платежу, а всі надходження будуть розміщені на замороженому рахунку під юрисдикцією США. Транзакції також потребують остаточного схвалення з боку OFAC.

Нагадаємо:

23 жовтня 2025 року Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також їхніх дочірніх компаній.

Перший дедлайн продажу іноземних активів "Лукойлу" встановили на 13 грудня 2025 року. Після цього його переносили на 17 січня 2026 року, 28 лютого 2026 року, 1 квітня 2026 року, 1 травня 2026 року та 30 травня 2026 року.

Раніше агенство Reuters писало, що США уповільнили продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

