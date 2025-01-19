Очільник Mercedes закликав ЄС відмовитись від каральних тарифів на китайські електромобілі

Гендиректор Mercedes-Benz Ола Келленіус закликає керівників ЄС відмовитися від протекціоністського підходу до авторинку у вигляді каральних тарифів на китайські електромобілі.

Про це повідомляє Financial Times.

У жовтні 2024 року Європейський Союз підняв мита на ввезення китайських електромобілів до 45%. Це сталось після різкого сплеску продажів, у ЄС стверджували, що китайські автовиробники отримують несправедливі субсидії. Пекін відповів антидемпінговими тарифами на коньяк і розслідуваннями щодо свинини та молочних продуктів.

Калленіус заявив, що тарифи завдадуть шкоди галузі, і Брюссель повинен піти на компроміс з Пекіном щодо угоди про їх скасування, додавши, що Китай став невід'ємною частиною глобального ланцюга постачання автомобілів, включаючи сировину, сучасні чіпи та компоненти.

"Ніхто не заперечує той факт, що рівні умови гри - це законна дискусія. Питання в тому, який інструмент ви використовуєте? Не прискорюйте протекціонізм, тому що нам є що втрачати", – сказав Келленіус у інтервʼю FT.

За словами керівника Mercedes-Benz, ЄС повинен заохочувати китайських автовиробників відкривати більше заводів на території блоку в рамках угоди про скасування штрафних тарифів на імпортовані китайські електромобілі.

Німецькі автовиробники найголосніше протистоять протекціоністським заходам ЄС, оскільки вони побоюються кроків у відповідь з боку Пекіна. Вони також намагалися конкурувати з більш доступними і просунутими китайськими електромобілями від таких компаній, як BYD.

П'ята частина акцій Mercedes-Benz належить компаніям Geely і BAIC, яка контролюється КНР. Автовиробник також покладається на китайський ринок, на який припадає близько 30 відсотків його світових продажів.

Нагадаємо:

На BYD Co. і MG SAIC Motor Corp. припадало 7,4% реєстрацій електромобілів по ЄС у листопаді, в порівнянні з 8,2% в жовтні. Це найнижчий показник з березня.