Китай продовжив розслідування щодо заниження цін на коньяк ЄС: удар по Hennessy
Міністерство торгівлі Китаю заявило, що продовжить антидемпінгове розслідування щодо коньяку походженням з Європейського Союзу на три місяці.
Про це пише Reuters.
Розслідування, яке було розпочато 5 січня і мало завершитися через рік, буде продовжено до 5 квітня через складність.
Раніше міністерство заявляло, що розслідування може бути продовжено на шість місяців за особливих обставин.
Попередні результати розслідування показали, що демпінг коньяку з ЄС загрожує завдати шкоди китайському сектору, заявило міністерство в жовтні, коли воно запровадило тимчасові заходи щодо імпорту коньяку з ЄС, що вдарило по французьких брендах, включаючи Hennessy і Remy Martin.
Багато хто вважає, що ці заходи є наслідком підтримки Францією тарифів ЄС на електромобілі китайського виробництва. Президент Франції Еммануель Макрон раніше назвав ці заходи "чистою відплатою".
Нагадаємо:
Антидемпінгове розслідування Китаю щодо європейської коньячної промисловості є реакцією "око за око" на тарифи Європейського Союзу на китайські електромобілі.
Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.