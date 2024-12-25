Китай продовжив розслідування щодо заниження цін на коньяк ЄС: удар по Hennessy

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що продовжить антидемпінгове розслідування щодо коньяку походженням з Європейського Союзу на три місяці.

Про це пише Reuters.

Розслідування, яке було розпочато 5 січня і мало завершитися через рік, буде продовжено до 5 квітня через складність.

Раніше міністерство заявляло, що розслідування може бути продовжено на шість місяців за особливих обставин.

Попередні результати розслідування показали, що демпінг коньяку з ЄС загрожує завдати шкоди китайському сектору, заявило міністерство в жовтні, коли воно запровадило тимчасові заходи щодо імпорту коньяку з ЄС, що вдарило по французьких брендах, включаючи Hennessy і Remy Martin.

Багато хто вважає, що ці заходи є наслідком підтримки Францією тарифів ЄС на електромобілі китайського виробництва. Президент Франції Еммануель Макрон раніше назвав ці заходи "чистою відплатою".

Нагадаємо:

Антидемпінгове розслідування Китаю щодо європейської коньячної промисловості є реакцією "око за око" на тарифи Європейського Союзу на китайські електромобілі.

Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.