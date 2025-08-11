Mercedes розкритикував заборону ЄС використовувати двигуни внутрішнього згоряння

Генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус розкритикував план Євросоюзу заборонити з 2035 року автомобілі, що викидають CO2.

Про це повідомляє "Укравтопром"

Заборона, яка, на думку її прихильників, має вирішальне значення для екологічних амбіцій Європи, буде переглянута в другій половині 2025 року, а критики стверджують, що вона зашкодить європейським автовиробникам, які вже борються зі слабким попитом, конкуренцією з боку Китаю та незадовільними продажами електромобілів.

"Звичайно, ми маємо декарбонізувати економіку, але це має відбуватися технологічно нейтральним способом. Ми не повинні втрачати з поля зору нашу економіку", — заявив Ола Келленіус.

Також керівник Mercedes-Benz, який зараз очолює Європейську асоціацію автовиробників (ACEA), закликав запровадити податкові пільги та дешеві тарифи на електроенергію на зарядних станціях, щоб стимулювати перехід на електромобілі.

Нагадаємо:

