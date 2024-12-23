Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg

На таких виробників, як BYD Co. і MG SAIC Motor Corp. припадає 7,4% реєстрацій електромобілів по всій Європі в листопаді, в порівнянні з 8,2% в жовтні. Це найнижчий рівень з березня.

Про це пише Bloomberg.

Китайські автовиробники захопили найменшу частку європейського ринку електромобілів за вісім місяців після того, як нові тарифи додали до вартості імпорту автомобілів в регіон до 35%.

Найбільше постраждала державна материнська компанія MG SAIC, тарифи якої тепер становлять 45%. Китайський автовиробник, який тривалий час був лідером продажів у Європі, колись британський бренд спортивних автомобілів, останнім часом зазнав невдачі, зафіксувавши падіння реєстрацій на 58% минулого місяця порівняно з 2023 роком.

На тлі відступу MG, BYD вирвався вперед: у листопаді кількість реєстрацій по всій Європі зросла більш ніж удвічі - до 4 796 автомобілів.

Повідомляється, що світовий експорт електромобілів у листопаді впав на 19% порівняно з минулим роком, у тому числі на 23% до ЄС.

Однак у Німеччині та Франції кількість реєстрацій електромобілів китайськими виробниками в листопаді скоротилася більш ніж удвічі порівняно з 2023 роком. На противагу цьому, у Великобританії, яка не є членом ЄС і не прийняла тарифи, китайські виробники електромобілів продемонстрували зростання на 17% в річному обчисленні.

Нагадаємо:

Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.

Представники ЄС проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.