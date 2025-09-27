Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Південна Корея не зможе виплатити США обіцяні 350 мільярдів доларів

Володимир Тунік-Фриз — 27 вересня, 18:00
Південна Корея не зможе виплатити США обіцяні 350 мільярдів доларів
Південна Корея не зможе виплатити США обіцяні 350 мільярдів доларів
Getty Images

Південна Корея не може виплатити 350 мільярдів доларів авансом в якості інвестицій у Сполучені Штати, як запропонував Дональд Трамп в рамках угоди про зниження мит, і шукає альтернативне рішення.

Про це повідомляє Reuters.

З моменту укладення угоди між лідерами союзників у липні про зниження мит США з 25% до 15%, як раніше запровадив Трамп, Південна Корея заявила, що інвестиції у розмірі 350 млрд доларів будуть у формі позик і гарантій за позиками, а також акцій.

Трамп у своїх коментарях цього тижня заявив, що Південна Корея надасть інвестиції "авансом", незважаючи на твердження Сеула, що такі витрати можуть занурити країну у фінансову кризу.

"Ми не в змозі виплатити 350 мільярдів доларів готівкою", – сказав радник з національної безпеки Південної Кореї Ві Сун-лак в ефірі телеканалу Channel A News.

Минулого тижня президент Південної Кореї Лі Чже Мюн заявив Reuters, що без таких запобіжних заходів, як валютний своп, економіка Південної Кореї з валютними резервами в розмірі 410 мільярдів доларів порине в кризу, якщо її змусять зробити величезні витрати.

Нагадаємо:

На початку вересня Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нижчих мит на імпорт японських автомобілів та інших товарів, які були анонсовані ще в липні. Це дає певне полегшення для економіки Японії, орієнтованої на експорт.

Трамп Південна Корея

Південна Корея

Південна Корея не зможе виплатити США обіцяні 350 мільярдів доларів
Україна купить корейські електропоїзди через відкритий тендер
Україна збирається купити корейські швидкісні електропоїзди

Останні новини