Трамп підписав зниження мит на японські авто

Президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження нижчих мит на імпорт японських автомобілів та інших товарів, які були анонсовані ще в липні. Це дає певне полегшення для економіки Японії, орієнтованої на експорт.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Формалізація угоди між США та ключовим азійським союзником знижує невизначеність, що тривала з липня, і підтверджує домовленості щодо $550 млрд японських інвестицій у проєкти в США.

Нові тарифи на японські авто становитимуть 15% замість нинішніх 27,5% і набудуть чинності через сім днів після офіційної публікації указу.

У документі також уточнюється, що 15% тариф, узгоджений у липні, не буде підсумовуватися з більш високими ставками на товари, наприклад яловичина, а товари з митами нижче 15% будуть вирівняні до цього рівня. Це послаблення діятиме заднім числом із 7 серпня.

Крім того, не запроваджуватимуть мита на комерційні літаки та деталі.

Мита Трампа на глобальні поставки сильно вдарили по японських експортерах, особливо автопрому. Минулого місяця Toyota заявила, що очікує збитків майже на $10 млрд через ці тарифи.

"Нарешті", - написав у X головний торговий парламентер Японії Рьосей Аказава, який десять разів літав до США на переговори. Він назвав підписаний указ "стабільною реалізацією угоди від 22 липня".

Південна Корея, головний конкурент Японії на ринку експорту, досі чекає на аналогічний указ про зниження мит для своїх виробників Hyundai і Kia. Сеул вивчає наслідки рішення Трампа щодо Японії.

На ринках у п'ятницю акції японських автовиробників зросли, тоді як південнокорейських - трохи знизилися. Toyota подякувала Трампу, зазначивши: "Незважаючи на те, що майже 80% наших авто в США виробляються в Північній Америці, ця угода дає необхідну визначеність".

У рамках домовленості Японія зобов'язалася збільшити закупівлі американського рису на 75%, імпортувати більше кукурудзи, сої, добрив, біоетанолу та іншої сільськогосподарської продукції на $8 млрд щорічно.

Також Японія купить 100 літаків Boeing і підвищить щорічні витрати на оборону з американськими компаніями з $14 млрд до $17 млрд, повідомив Білий дім.

