У Китаї прогнозують що 50% вантажівок до 2028 року будуть електромобілями

Половина продажів важких вантажівок в Китаї може бути електромобілями до 2028 року, в порівнянні з 10% в 2024 році.

Про це повідомляє голова компанії-виробника акумуляторів CATL, передає Reuters.

Коментарі Зенга Юкуна, зроблені під час запуску виробництва акумуляторів для важких вантажівок і передані шанхайським новинним сайтом Jiemian, пов'язаним з урядом.

CATL оголосила, що запустила в експлуатацію базу для зберігання енергії та виробництва акумуляторів для електромобілів потужністю 60 гігават-годин у провінції Шаньдун, що є першим подібним об'єктом на півночі Китаю.

В Шаньдуні також планують побудувати промисловість літієвих батарей вартістю 14 мільярдів доларів США, вона вироблятиме електродні матеріали, електроліти, акумуляторні елементи та збірку.

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