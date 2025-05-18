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В Китае прогнозируют что 50% грузовиков к 2028 году будут электромобилями

Владимир Туник-Фриз — 18 мая, 11:05
В Китае прогнозируют что 50% грузовиков к 2028 году будут электромобилями
Getty Images

Половина продаж тяжелых грузовиков в Китае может быть электромобилями к 2028 году, по сравнению с 10% в 2024 году.

Об этом сообщает глава компании-производителя аккумуляторов CATL, передает Reuters.

Комментарии Зенга Юкуна, сделанные во время запуска производства аккумуляторов для тяжелых грузовиков и переданные шанхайским новостным сайтом Jiemian, связанным с правительством.

CATL объявила, что запустила в эксплуатацию базу для хранения энергии и производства аккумуляторов для электромобилей мощностью 60 гигаватт-часов в провинции Шаньдун, что является первым подобным объектом на севере Китая.

В Шаньдуне также планируют построить промышленность литиевых батарей стоимостью 14 миллиардов долларов США, она будет производить электродные материалы, электролиты, аккумуляторные элементы и сборку.

Напомним:

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