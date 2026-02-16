У Кенії через протести робітників затримки авіарейсів
Оператор аеропортів Кенії повідомив у понеділок, що в головному аеропорту країни в Найробі, Міжнародному аеропорту імені Джомо Кеніатти, зафіксовано затримки рейсів.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначають у повідомленні, затримки повʼязані з трудовим конфліктом між профспілкою авіаційних працівників та Управлінням цивільної авіації Кенії.
Kenya Airways в окремій заяві повідомила, що затримки в роботі служби управління повітряним рухом впливають на деякі вильоти та прильоти в міжнародному аеропорту імені Джомо Кеніатти.
