У Кенії через протести робітників затримки авіарейсів

Оператор аеропортів Кенії повідомив у понеділок, що в головному аеропорту країни в Найробі, Міжнародному аеропорту імені Джомо Кеніатти, зафіксовано затримки рейсів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають у повідомленні, затримки повʼязані з трудовим конфліктом між профспілкою авіаційних працівників та Управлінням цивільної авіації Кенії.

Kenya Airways в окремій заяві повідомила, що затримки в роботі служби управління повітряним рухом впливають на деякі вильоти та прильоти в міжнародному аеропорту імені Джомо Кеніатти.

