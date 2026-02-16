Українська правда
У Кенії через протести робітників затримки авіарейсів

Володимир Тунік-Фриз — 16 лютого, 11:15
Оператор аеропортів Кенії повідомив у понеділок, що в головному аеропорту країни в Найробі, Міжнародному аеропорту імені Джомо Кеніатти, зафіксовано затримки рейсів.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначають у повідомленні, затримки повʼязані з трудовим конфліктом між профспілкою авіаційних працівників та Управлінням цивільної авіації Кенії.

Kenya Airways в окремій заяві повідомила, що затримки в роботі служби управління повітряним рухом впливають на деякі вильоти та прильоти в міжнародному аеропорту імені Джомо Кеніатти.

Авіалінії "Россия" (входить до "Аэрофлоту") та "Северный ветер" планують вивезти російських туристів з Куби та призупинити авіасполучення через нестачу палива на острові.

Канадські авіалінії Air Canada, WestJet та Air Transat також оголосили про тимчасове припинення польотів на Кубу через дефіцит на острові.

