Низка африканських країн на межі дефолту: серед причин – Іран

Три африканські країни можуть оголосити дефолт упродовж двох років

Сенегал, Мозамбік та Малаві можуть стати неспроможними виплачувати свої державні борги упродовж двох років через серію глобальних економічних шоків, серед яких війна на Близькому Сході.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на головного економіста Citi з питань Африки Девіда Коуена.

З 54 африканських країн за останні шість років чотири пережили дефолт: Гана, Замбія, Ефіопія та Чад. Причиною став високий держваний борг, що наклався на управлінські помилки та зовнішні шоки, такі як пандемія COVID-19 та повномасштабна війна Росії проти України.

Тепер, після початку війни в Ірані, ще три країни ризикують оголосити дефолт.

Сенегал, який намагається вийти з прихованої боргової кризи, яку виявили наприкінці 2024 року, все ще перебуває у скрутному становищі. Країна може зіткнутися з дефолтом у 2027 році, ледь провівши виплати по боргах цього року.

Натомість Малаві та Мозамбік можуть оголосити дефолт уже цього року. Причиною цього є різке ослаблення їхніх національних валют, що може призвести до того, що обсяги їхнього боргу та виплати за кредитами у твердій валюті (долари, євро тощо) стануть непідйомними.

Водночас дефолти цих двох країн можуть бути швидко вирішені, оскільки Малаві не має міжнародних облігацій, а Мозамбік має лише одну непогашену валютну облігацію.

"Малаві в основному заборгувала перед Світовим банком, багатосторонніми та двосторонніми донорами", – сказав Коуен.

З його слів, зараз країни Африки демонструють кращі результати щодо витрат на міжнародні кредити в умовах теперішньої нафтової кризи, порівняно з попередніми.

Нагадаємо:

