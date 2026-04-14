Україна відкрила перший агрохаб у Африці

Україна відкрила перший агрохаб в Африці – у Республіці Гана у форматі центру переробки та розподілу продовольства.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

У повідомленні йдеться, що Агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани як результат домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

"Українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. Наступний етап — розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані", – йдеться у повідомленні.

До перших наборів вже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна.

Як повідомляє Forbes Ukraine, агрохаб відкрив консорціум малих та середніх аграріїв "Рідне".

До консорціуму "Рідне" входять 11 продовольчих підприємств і 80 фермерів.

"Новий центр у Гані об'єднує складські, адміністративні та виробничі приміщення, а також стане майданчиком для переробки та розподілу продовольства", – зазначили у повідомленні.