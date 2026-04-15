Видобуток нафти в Нігерії досяг 1,8 млн барелів на добу

Видобуток нафти в Нігерії зріс до 1,8 млн барелів на добу, що створює запас фінансової міцності.

Про це повідомив міністр фінансів Нігерії Вале Едун, передає Reuters.

У середу в інтерв'ю на полях весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку у Вашингтоні Едун зазначив, що зростання видобутку нафти позитивно впливає на доходи Нігерії, валютні резерви та фінансове становище цієї країни-члена ОПЕК.

"Це надає нам додатковий фінансовий простір, у межах якого ми можемо розглянути... надання допомоги вразливим домогосподарствам у цей час", – сказав міністр.

"Нігерія перебуває в такому становищі, коли стійкість, яка була сформована в економіці, є насправді дуже очевидною для всіх", – додав він.

