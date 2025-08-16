Сотни рейсов крупнейшего авиаперевозчика Канады отменены из-за забастовки бортпроводников

Бортпроводники канадской Air Canada, которые являются членами профсоюза, в субботу 16 августа утром прекратили работу после того, как переговоры об оплате труда с крупнейшим авиаперевозчиком страны зашли в тупик.

Об этом сообщает Reuters.

"Каждый день, пока будет продолжаться забастовка, это повлияет на около 130 000 клиентов.

Air Canada настоятельно рекомендует пострадавшим пассажирам не ехать в аэропорт, если они не имеют подтвержденного билета на рейс другой авиакомпании, кроме Air Canada или Air Canada Rouge", - отметила авиакомпания.

В настоящее время бортпроводники получают оплату за время, когда самолет находится в движении, и профсоюз добивается также компенсации за время, проведенное на земле между рейсами и помощь пассажирам при посадке.

В субботу бортпроводники проведут пикеты в основных канадских аэропортах, где пассажиры уже пытались забронировать новые билеты в начале недели, поскольку авиакомпания постепенно сокращала свою деятельность.

Министр труда Канады Патти Хаджу неоднократно призывала обе стороны вернуться за стол переговоров.

Профсоюз заявил, что Air Canada предложила компенсировать бортпроводникам часть работы, которая сейчас не оплачивается, но только в размере 50% от их почасовой ставки.

Авиаперевозчик предложил 38% увеличение общей компенсации бортпроводникам в течение четырех лет, с 25% повышением в первый год, что, по мнению профсоюза, является недостаточным.