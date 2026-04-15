Центральна Азія скуповує російське пальне попри заборону російської влади – ЗМІ

Країни Центральної Азії та Афганістан наростили імпорт пального залізницею з Росії та Білорусі на понад 50% через скорочення поставок із Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Центральна Азія складається з Казахстану, Туркменістану, Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану. Також до цього переліку іноді додають Монголію та Афганістан.

Обсяг поставок до регіону у січні-березні 2026 року зріс до 3,35 млн тонн.

З моменту введення Європейським Союзом ембарго на російські нафтопродукти в лютому 2023 року Центральна Азія стала основним експортним ринком для російського палива.

2 квітня Росія заборонила експортувати бензин з країни. Водночас частина країн Центральної Азії, з якими Росія має міжурядові угоди про постачання палива, звільнені від цих обмежень.

Монголія є найбільшим імпортером російського палива в регіоні. Поставки до неї в першому кварталі 2026 року зросли на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 840 тис. тонн.

Афганістан, яким керують терористи з Талібану, не звільнений від російської заборони на експорт бензину, але Білорусь продовжує експортувати туди свою продукцію.

Всього закупівлі країни у першому кварталі зросли у 4 рази порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 530 тис. тонн, з яких 231 тис. тонн бензину.

