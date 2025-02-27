Туреччина вчетверо скоротила імпорт нафти з РФ після останніх санкцій США

Туреччина майже в 4 рази зменшила імпорт російської нафти після останніх санкцій адміністрації Джо Байдена.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Reuters.

Нагадаємо, під останні санкції потрапили "Газпром нафт", "Сургутнефтегаз" і понад 180 танкерів "тіньового флоту".

У лютому відвантаження російського сорту Urals з портів Приморська, Усть-Луги і Новоросійська в напрямку Туреччини обвалилися до 0,42 млн тонн з 1,56 млн тонн місяцем раніше.

Підсумкові обсяги експорту впали до найнижчого рівня з грудня 2022 року після того, як від російської нафти відмовився найбільший турецький нафтопереробник - стамбульська Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras).

Компанія перестала приймати вантажі Urals, вимагаючи, щоб вони відповідали санкційним обмеженням - зокрема, ціновій стелі, яка встановлена на рівні $60 за барель.

Заміну російській нафті турецькі НПЗ шукають в Африці, нарощуючи закупівлі з регіону до 5-річних максимумів.

За оцінками Альфа-банку, через ці санкції Росія може втратити до 800 тисяч барелів щоденного нафтового експорту, або приблизно третину всіх обсягів, що вивозять танкерами з морських портів.

Для бюджету це означатиме втрату 1% ВВП доходів, оцінював раніше науковий науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

Нагадаємо:

За підсумками запровадження останніх санкцій західних країн, більш ніж половина "тіньового танкерного флоту" Росії, понад 300 суден, опинилися під обмеженнями.