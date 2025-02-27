Туреччина вчетверо скоротила імпорт нафти з РФ після останніх санкцій США
Туреччина майже в 4 рази зменшила імпорт російської нафти після останніх санкцій адміністрації Джо Байдена.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Reuters.
Нагадаємо, під останні санкції потрапили "Газпром нафт", "Сургутнефтегаз" і понад 180 танкерів "тіньового флоту".
У лютому відвантаження російського сорту Urals з портів Приморська, Усть-Луги і Новоросійська в напрямку Туреччини обвалилися до 0,42 млн тонн з 1,56 млн тонн місяцем раніше.
Підсумкові обсяги експорту впали до найнижчого рівня з грудня 2022 року після того, як від російської нафти відмовився найбільший турецький нафтопереробник - стамбульська Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras).
Компанія перестала приймати вантажі Urals, вимагаючи, щоб вони відповідали санкційним обмеженням - зокрема, ціновій стелі, яка встановлена на рівні $60 за барель.
Заміну російській нафті турецькі НПЗ шукають в Африці, нарощуючи закупівлі з регіону до 5-річних максимумів.
За оцінками Альфа-банку, через ці санкції Росія може втратити до 800 тисяч барелів щоденного нафтового експорту, або приблизно третину всіх обсягів, що вивозять танкерами з морських портів.
Для бюджету це означатиме втрату 1% ВВП доходів, оцінював раніше науковий науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.
Нагадаємо:
За підсумками запровадження останніх санкцій західних країн, більш ніж половина "тіньового танкерного флоту" Росії, понад 300 суден, опинилися під обмеженнями.