Турция вчетверо сократила импорт нефти из РФ после последних санкций США

Турция почти в 4 раза уменьшила импорт российской нефти после последних санкций администрации Джо Байдена.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Reuters.

Напомним, под последние санкции попали "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и более 180 танкеров "теневого флота".

В феврале отгрузки российского сорта Urals из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в направлении Турции обвалились до 0,42 млн тонн с 1,56 млн тонн месяцем ранее.

Итоговые объемы экспорта упали до самого низкого уровня с декабря 2022 года после того, как от российской нефти отказался крупнейший турецкий нефтепереработчик - стамбульский Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras).

Компания перестала принимать грузы Urals, требуя, чтобы они соответствовали санкционным ограничениям - в частности, ценовому потолку, который установлен на уровне $60 за баррель.

Замену российской нефти турецкие НПЗ ищут в Африке, наращивая закупки из региона до 5-летних максимумов.

По оценкам Альфа-банка, из-за этих санкций Россия может потерять до 800 тысяч баррелей ежедневного нефтяного экспорта, или примерно треть всех объемов, вывозимых танкерами из морских портов.

Для бюджета это будет означать потерю 1% ВВП доходов, оценивал ранее научный научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

Напомним:

По итогам введения последних санкций западных стран, более половины "теневого танкерного флота" России, более 300 судов, оказались под ограничениями.