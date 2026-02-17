Туреччина та Ефіопія підписали угоду про співпрацю в енергетичній сфері

Туреччина та Ефіопія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в енергетичній сфері під час візиту президента Тайїпа Ердогана до Аддис-Абеби.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство енергетики Туреччини заявило, що угода призведе до спільного виробництва та реалізації проєктів між країнами.

Ердоган у вівторок здійснив одноденний візит до Аддис-Абеби на запрошення прем'єр-міністра Абія Ахмеда, який став його першим візитом до Ефіопії за 11 років.

Угода була підписана на церемонії після переговорів між двома лідерами. Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив, що вона стане дорожньою картою для поглиблення співпраці.

Відповідно до угоди обидві країни будуть розвивати проєкти в галузі відновлюваної енергетики та енергоефективності, а також співпрацюватимуть у виробництві та встановленні обладнання для гідроелектростанцій та електричних турбін.

Туреччина має тісні зв'язки з Ефіопією. У 2024 році Анкара допомогла вирішити суперечку між Ефіопією та Сомалі щодо плану Аддіс-Абеби побудувати порт у відокремленому регіоні Сомаліленд.

Зміцнюючи свої позиції в регіоні, Туреччина в неділю відправила до Сомалі своє глибоководне бурове судно Cagri Bey для того, що стане першою морською розвідувальною місією Анкари за межами її морської зони.

Нагадаємо:

У 2025 році Туреччина стала найбільшим імпортером української кукурудзи, забезпечивши третину загального обсягу поставок.