Туреччина перевірить найбільші соцмережі на предмет захисту дітей

Турецький орган з захисту даних повідомив, що розпочав перевірку шести основних соціальних мереж з метою оцінки того, як вони обробляють особисті дані дітей.

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві орган з захисту персональних даних зазначив, що ця ініціатива має на меті захистити дітей від потенційних ризиків у цифровому середовищі та передбачає перевірку практики обробки даних і заходів безпеки на платформах соціальних медіа TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X і Discord.

Нагадаємо:

Європейський регулятор із захисту приватності відкрив "великомасштабне" розслідування щодо X Ілона Маска через згенеровані ШІ сексуалізовані зображення без згоди, що стало черговим сигналом посиленої уваги регуляторів до чатбота Grok, інтегрованого в соцмережу.

Стартап xAI Ілона Маска запровадив низку обмежень на функцію генерації зображень у чат-боті Grok у соцмережі X після масштабного обурення через використання ШІ для створення й публікації сексуалізованих зображень.