Найбільшого конкурента Ердогана можуть посадити на 2000 років за корупцію

Мер Стамбула Екрем Імамоглу — опозиційний турецький політик, чий арешт торік спричинив турбулентність на ринках, — у понеділок постане перед судом за звинуваченнями в корупції і якщо його визнають винним, йому може загрожувати сукупний строк понад 2 000 років ув'язнення.

Про це повідомяє агентство Bloomberg.

Імамоглу, якого називають найпомітнішим політичним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, за версією прокурорів, очолював злочинну організацію. Він проходитиме у справі разом із 401 співобвинуваченим.

Його арешт у березні 2025 року викликав різкий розпродаж активів, після чого турецька влада підвищила відсоткові ставки та витратила мільярди доларів валютних резервів, щоб стабілізувати ліру.

Відтоді Імамоглу перебуває під вартою до суду.

Представники головної опозиційної Республіканської народної партії, відомої за турецькою абревіатурою CHP, відкидають звинувачення як політично мотивовані. "Уся ця справа — про страх Ердогана перед Імамоглу", — заявив лідер CHP Озгюр Озель на мітингу минулого тижня.

Нагадаємо:

У серпні 2025 року Туреччина офіційно припинила дію депозитного інструменту, запровадженого в грудні 2021 року з метою підтримки ліри під час валютної кризи.