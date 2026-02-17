ЄС перевіряє X через сексуалізовані дипфейки Grok без згоди людей

Європейський регулятор із захисту приватності відкрив "великомасштабне" розслідування щодо X Ілона Маска через згенеровані ШІ сексуалізовані зображення без згоди, що стало черговим сигналом посиленої уваги регуляторів до чатбота Grok, інтегрованого в соцмережу.

Про це повідомляє Financial TImes.

Ірландська Комісія із захисту даних (Data Protection Commission, DPC), яка відповідає за виконання Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR), пізно ввечері в понеділок повідомила, що розпочала перевірку створення та публікації "потенційно шкідливих" сексуалізованих зображень Grok, які містили або передбачали обробку даних користувачів з ЄС.

Чатбот Grok інтегрований у стрічки X і розроблений ШІ-стартапом Маска xAI, який торік придбав X. Раніше цього місяця xAI об'єднався з ракетобудівною компанією Маска SpaceX, створивши гіганта з оцінкою $1,5 трлн.

Розслідування стало черговим у низці перевірок з боку органів влади в різних країнах, спрямованих проти X, після того як на початку січня за допомогою Grok були згенеровані тисячі сексуалізованих дипфейків із зображеннями жінок. Це викликало масштабну хвилю обурення серед користувачів, експертів із безпеки та політиків.

"DPC взаємодіє з [X] відтоді, як кілька тижнів тому в медіа вперше з'явилися повідомлення про нібито можливість користувачів X змушувати акаунт @Grok у X генерувати сексуалізовані зображення реальних людей, зокрема дітей", — заявив у понеділок заступник комісара DPC Грем Дойл.

Він додав, що комісія "розпочала великомасштабне розслідування, яке перевірить дотримання [X] деяких базових зобов'язань за GDPR у зв'язку з цими обставинами".

Нагадаємо:

Стартап xAI Ілона Маска запровадив низку обмежень на функцію генерації зображень у чат-боті Grok у соцмережі X після масштабного обурення через використання ШІ для створення й публікації сексуалізованих зображень.