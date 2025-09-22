Туреччина скасовує деякі мита щодо США напередодні зустрічі Ердогана і Трампа

Туреччина заявила в понеділок, що скасувала мита, введені в 2018 році на імпорт з США, від легкових автомобілів до фруктів.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку цього тижня перед зустріччю в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що очікує укладення торговельних і військових угод під час візиту.

Скасування мит, які на момент їх введення поширювалися на такі товари, як легкові автомобілі, фрукти, рис, тютюн, алкогольні напої, тверде паливо та хімічні продукти, було оголошено в офіційному віснику Туреччини.

У серпні США встановили тарифну ставку на турецький імпорт на рівні 15%. Анкара не вжила заходів у відповідь на цей крок.

Скасування, оголошене в понеділок, стосується мит, введених у 2018 році у відповідь на американські тарифи на імпорт сталі та алюмінію, які були введені під час першого терміну перебування Трампа на посаді.

Міністерство торгівлі Туреччини заявило, що тарифи, введені в 2018 році, були згодом оновлені на основі дій, вжитих сторонами, але вони залишалися в силі в певній мірі, не надаючи цифр щодо поточного розміру зборів.

Воно зазначило, що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням існуючої мети - 100 мільярдів доларів щорічного двостороннього товарообігу зі США. Обсяг торгівлі між двома країнами минулого року становив приблизно 30 мільярдів доларів.

