Третина російських компаній планує скоротити зарплати та вводити часткову зайнятість

Російський бізнес у 2026 році готується оптимізувати витрати. Зокрема, 38% середніх і великих компаній збираються скоротити фонд оплати праці.

Про це пише The Moscow Times.

Третина підприємств (32%) мають намір зробити це за рахунок звільнень і автоматизації. Решта сподіваються обмежитися скороченням премій, переглядом структури оплати та переходом на часткову зайнятість.

Це показало опитування сервісу "Актіон Фінанси", результати якого наводить Forbes.

Одночасно з цим 30% компаній планують скоротити витрати на навчання персоналу, а 29% — на відрядження.

Також майже половина організацій збирається скоротити маркетингові бюджети. Від випуску сувенірної продукції з логотипом відмовляться 43% опитаних підприємств, від участі у виставках і конференціях — 31%, від використання листівок і банерів — 31%, а від реклами — 26%. Маркетингові дослідження скоротять 29% підприємств.

Крім того, половина компаній планує скоротити транспортні витрати за рахунок оптимізації завантаження транспорту (39%), маршрутів (33%) і контролю за витрачанням палива.

Крім цього, 22% компаній планують знизити витрати на ремонт невиробничих активів, а 18% — на оренду приміщень.

Нагадаємо:

Російська економіка входить у фазу затяжного спаду: за підсумками III кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак оборотних коштів.