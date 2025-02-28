Трамп: сьогодні ми підпишемо угоду щодо мінералів

Президент США Дональд Трамп заявив, що 28 лютого підпише з президентом України Володимиром Зеленським угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Щодо угоди про мінерали Трамп зазначив, що це "дуже справедлива угода" і "велике зобов'язання з боку США".

"Ми використовуватимемо рідкісноземельні метали для всього, що ми робимо, включно зі штучним інтелектом і військовою технікою", - цитує Трампа Reuters.

Також він сказав Зеленському: "ви не повернетеся до бойових дій".

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Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський прибув 28 лютого в Білий дім на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

У вівторок 25 лютого стало відомо, що Україна і США остаточно узгодили умови двосторонньої угоди про видобуток українських рідкоземельних копалин.

Фінальний текст угоди раніше опублікувало видання "Європейська правда".