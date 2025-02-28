Трамп: сегодня мы подпишем соглашение по минералам

Президент США Дональд Трамп заявил, что 28 февраля подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение по редкоземельным минералам.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Относительно соглашения о минералах Трамп отметил, что это "очень справедливая сделка" и "большое обязательство со стороны США".

"Мы будем использовать редкоземельные металлы для всего, что мы делаем, включая искусственный интеллект и военную технику", - цитирует Трампа Reuters.

Также он сказал Зеленскому: "вы не вернетесь к боевым действиям".

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Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 28 февраля в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Во вторник 25 февраля стало известно, что Украина и США окончательно согласовали условия двустороннего соглашения о добыче украинских редкоземельных ископаемых.

Финальный текст соглашения ранее опубликовало издание "Европейская правда".