Трамп: сегодня мы подпишем соглашение по минералам
Президент США Дональд Трамп заявил, что 28 февраля подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение по редкоземельным минералам.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Относительно соглашения о минералах Трамп отметил, что это "очень справедливая сделка" и "большое обязательство со стороны США".
"Мы будем использовать редкоземельные металлы для всего, что мы делаем, включая искусственный интеллект и военную технику", - цитирует Трампа Reuters.
Также он сказал Зеленскому: "вы не вернетесь к боевым действиям".
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Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл 28 февраля в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Во вторник 25 февраля стало известно, что Украина и США окончательно согласовали условия двустороннего соглашения о добыче украинских редкоземельных ископаемых.
Финальный текст соглашения ранее опубликовало издание "Европейская правда".