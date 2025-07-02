Трамп зняв санкції з "Рособоронекспорту" та низки інших установ та фізосіб РФ

З 1 липня президент США Дональд Трамп скасував санкції проти Сирії. У результаті з "чорних списків" було виключено низку російських установ, банків та фізичних осіб.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з релізом Управління з контролю за іноземними активами американського Мінфіну (OFAC), санкції зняли з екс-президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), колишнього глави Калмикії Кірсана Ілюмжинова.

"Я сприймаю це рішення як серйозний сигнал про зацікавленість керівництва США – і особисто президента Трампа – змінити характер відносин з нашою країною", – заявив Ілюмжинов та додав, що буде радий зустрітись з Трампом та подякувати йому особисто.

Зазначається, що Ілюмжинова у 2015 році звинуватили в підтримці режиму президента Сирії Башара Асада. Тоді його активи на території США були заморожені. Сам екс-глава ФІДЕ назвав включення в санкційний список несподіваним.

Під сирійськими санкціями знаходилися й інші російські компанії – банк "Російський фінансовий альянс", який належав Ілюмжинову (лишився без ліцензії в 2016-му), Темпбанк (позбувся ліцензії у 2017 році), "Мир Бизнес Банк", РФК-Банк, "Промсир'єімпорт", єдиний в РФ державний посередник з експорту/імпорту зброї "Рособоронекспорт", "Глобальні концепції груп", Global Vision Group, "СТГ Логістик", "Марітайм Асістанс" та інші.

Оновлено в 21:45. В Центрі протидії дезінформації зазначили, що насправді Указ Президента США від 30 червня 2025 року стосувався скасування сирійського санкційного списку. Натомість обмеження за участь у війні проти України та співпрацю з Іраном залишаються незмінними.

В ЦПД повідомили, що деякі російські компанії справді були вилучені з сирійського санкційного списку, але переважна більшість із них залишилася в українському та іранському списках.

"Компанія "рособоронекспорт" та всі інші російські юридичні й фізичні особи, які підтримують війну проти України, залишаються під санкціями США", – наголосили в ЦПД.

Нагадаємо:

В травні стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпочав свою поїздку до країн Перської затоки з неочікуваного оголошення: США скасують давні санкції проти Сирії, які тривали з 2004 року.