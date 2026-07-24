Трамп оригінальним методом продовжив свої глобальні мита попри програний суд

Адміністрація Трампа в п'ятницю ввела нові мита в розмірі 10 % та 12,5 % на товари з 60 торгівельних партнерів, зокрема з Європи та Китаю, у зв'язку із "звинуваченнями у недостатньому дотриманні заборони на використання примусової праці" саме в той момент, коли закінчився термін дії тимчасового глобального мита в розмірі 10 %.

Про це повідомляє Reuters.

Цей крок є останньою спробою Білого дому відновити задум президента Дональда Трампа щодо запровадження майже глобального мита.

Це сталось після того, як у лютому Верховний суд США скасував його "взаємні" мита у розмірі від 10% до 50%, введені на підставі закону про надзвичайний стан з метою скорочення торгівельного дефіциту США.

Введення нових мит очікувалося, але торгові партнери по всьому світу одностайно заперечили обґрунтованість таких заходів.

Нові мита, оголошені в повідомленні у "Федеральному реєстрі", охоплюють 99,4 % імпорту США, але передбачають численні винятки для таких товарів, як нафта та газ, добрива та певні харчові продукти.

"Сполучені Штати вже майже століття мають заборону на імпорт товарів, вироблених з використанням примусової праці, і суворо її дотримуються. Нашим торгівельним партнерам давно час зробити те саме", — заявив у своїй заяві торговий представник США Джеймісон Грір.

Введені відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року, нові мита дозволяють адміністрації підтримувати мінімальний тарифний рівень практично на весь імпорт до США, попри невдачу у Верховному суді.

Ці мита, ймовірно, також матимуть менший юридичний ризик, оскільки розділ 301 витримав попередні судові оскарження.

Тимчасовий глобальний тариф Трампа у розмірі 10 % втратив чинність о 00:01 за східним літнім часом у п'ятницю (04:01 за Гринвічем) після 150 днів дії.

Нові мита набули чинності саме в цей момент, при цьому товари, що перебувають у транзиті, звільнені від мита до 00:01 за східним літнім часом 28 липня.

США ввели 10-відсоткове мито на товари з Аргентини, Бангладеш, Великої Британії, Камбоджі, Канади, Еквадору, Сальвадору, Гватемали, Гондурасу, Індії, Індонезії, Йорданії, Малайзії, Мексики, Пакистану, Шрі-Ланки, Тринідаду і Тобаго, ЄС, Тайваню, Японії, Південній Кореї та Швейцарії.

Для них були встановлені ставки, які в поєднанні з чинними раніше тарифними ставками за принципом найбільшого сприяння становили 10% або 12,5%.

Іншим 38 країнам було встановлено ставку 12,5%. Серед них — В'єтнам, який цього тижня видав новий указ, що встановлює більш детальні правила щодо заборони імпорту товарів, виготовлених з використанням примусової праці.

Також Китай, який США звинувачують у утриманні представників уйгурської меншини в трудових таборах, що Пекін заперечує.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп запровадив 50-відсоткове мито проти певних категорій товарів, що імпортуються з Канади.

Вартість морських перевезень зросла до найвищого рівня з часу кризи в Червоному морі у 2024 році, оскільки бізнес поспішає накопичити кошти напередодні введення нових мит з боку США.

Наприкінці квітня групи, що виступають за введення мит, та правозахисні організації звернулися до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням запровадити нові квоти, мита та заборони на імпорт у зв'язку з використанням примусової праці.