Apple завойовує прихильність Трампа купуючи мікросхеми виробництва США на $30 мільярдів

Техногігант Apple виділила 30 млрд доларів на закупівлю мільярдів мікросхем американського виробництва у компанії Broadcom, оскільки виробник iPhone продовжує завойовувати прихильність адміністрації Трампа обіцянками розвивати американську галузь виробництва напівпровідників.

Про це повідомляє Financial Times.

Ця п'ятирічна угода є найбільшим окремим зобов'язанням щодо витрат у рамках обіцянки Apple витратити 600 млрд доларів у США під час президентства Дональда Трампа — обіцянки, даної минулого року, щоб уникнути введення ним мит на продукцію Apple.

Broadcom вже давно постачає Apple мікросхеми та компоненти для радіочастотного зв'язку, Bluetooth та Wi-Fi, які дозволяють iPhone, iPad, MacBook та іншим пристроям підключатися до Інтернету та мереж мобільних операторів.

У Apple заявили, що очікують, що ця угода на суму 30 млрд доларів призведе до виробництва 15 млрд мікросхем у США. Компанії повідомили, що підтримають інвестиції на суму 1,5 млрд доларів у виробничий об'єкт Broadcom у Форт-Коллінзі, штат Колорадо.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив у середу, що він "вдячний президенту та його адміністрації за підтримку таких важливих проєктів".

Гігант ринку смартфонів доклав чимало зусиль, щоб уникнути гніву Трампа після того, як той у травні 2025 року на короткий час погрожував ввести 25-відсоткові мита на iPhone, якщо Apple не перенесе виробництво від азійських постачальників до США.

Компанія взяла на себе аналогічне зобов'язання щодо інвестицій на суму 350 млрд доларів під час першого терміну Трампа.

Нагадаємо:

Apple очолила рейтинги поставок смартфонів у першому кварталі цього року.