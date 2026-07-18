Трамп хотів продавати трейдерам швидкий доступ до своїх дописів за $100 тисяч

Trump Media & Technology Group обговорювала плату до $100 тисяч на місяць за швидший доступ до публікацій президента США Дональда Трампа у Truth Social.

Про це пише Financial Times із посиланням на людей, обізнаних із переговорами компанії з потенційними покупцями сервісу Truth API.

Сервіс мав надавати трейдерам та інвесторам надшвидкий потік даних із платформи. Для торговельних компаній і хедж-фондів навіть кілька мілісекунд можуть мати значення під час реакції на заяви Трампа, які нерідко спричиняють різкі рухи на світових ринках.

Оголошення про запуск API викликало негативну реакцію на Волл-стріт через перспективу платити компанії, пов'язаній із президентом, за швидший доступ до потенційно ринкової інформації.

"Люди платитимуть, бо їм доведеться. Якщо ти відстаєш із цією новиною, тебе розчавлять", — заявив FT керівник одного з хедж-фондів.

Контрольний пакет TMTG, яка володіє Truth Social, належить родині Трампа. Компанія не відповіла на запити видання про коментар.

За даними фінансових декларацій президента, у 2025 році Трамп заробив понад $2 млрд, переважно завдяки криптовалютним проєктам.

Нагадаємо:

Другий син президента США Ерік Трамп інвестує у виробника безпілотників Xtend у межах угоди на 1,5 мільярда доларів, розширюючи бізнесові інтереси родини в оборонному секторі.