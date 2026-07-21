Трамп може запровадити нові мита – FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа може вже цього тижня запровадити для близько 60 країн нові мита, які становитимуть 10–12,5%.

Про це пише Financial Times.

Нові тарифи замінять чинні, термін дії яких спливає наприкінці цього тижня, повідомили виданню джерела, обізнані з планами Білого дому. Зараз ці тарифи складабть 10%.

Білий дім використовує результати розслідування за статтею 301 Закону про торгівлю 1974 року, що дозволяє обійти обмеження, встановлені Верховним судом США. Нові тарифи ґрунтуватимуться на розслідуванні про використання примусової праці.

На початку цього року Верховний суд визнав незаконними "взаємні" мита, які Трамп запровадив у квітні 2025 року. Після цього адміністрація тимчасово перейшла до універсального тарифу у 10%, зазначено у повідомленні.

До переліку країн, які вже охоплені окремим торговельним розслідуванням США, входять, зокрема, ЄС, Китай, Японія, Індія, Мексика, Південна Корея, Вʼєтнам, Тайвань, Малайзія та Швейцарія.

Адміністрація Трапа готує й інші торговельні розслідування, які можуть стати підставою для запровадження ще вищих мит у майбутньому, зазначають джерела FT.

Політичний тиск посилює і погіршення економічної ситуації. Через загострення конфлікту між США та Іраном ціни на пальне в країні знову перевищили $4 за галон. Опитування Focaldata для FT також показало, що понад дві третини американців незадоволені політикою Трампа у сфері вартості життя.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп запровадив 50-відсоткове мито проти певних категорій товарів, що імпортуються з Канади.

Вартість морських перевезень зросла до найвищого рівня з часу кризи в Червоному морі у 2024 році, оскільки бізнес поспішає накопичити кошти напередодні введення нових мит з боку США.

Наприкінці квітня групи, що виступають за введення мит, та правозахисні організації звернулися до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням запровадити нові квоти, мита та заборони на імпорт у зв'язку з використанням примусової праці.