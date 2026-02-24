США встановили глобальні мита на рівні 10%, а не 15%, як оголошував Трамп

Сполучені Штати з вівторка 24 лютого ввели додатковий тариф у розмірі 10% на всі товари, на які не поширюються пільги, йдеться в повідомленні Митної та прикордонної служби США.

Про це повідомляє Reuters.

У відповідь на рішення Верховного суду, який скасував його мита, що були виправдані надзвичайною ситуацією, Трамп спочатку оголосив про введення нового тимчасового глобального мита в розмірі 10%. У суботу він заявив, що підвищить його до 15%.

У повідомленні, яке, як зазначено, має на меті "надати роз'яснення щодо президентського указу від 20 лютого 2026 року", Митна служба США заявила, що, крім товарів, на які поширюються винятки, імпорт "підлягатиме додатковій адвалорній ставці 10%".

Цей крок посилив плутанину навколо торговельної політики США, оскільки не було надано жодних пояснень щодо того, чому було застосовано нижчу ставку.

Газета Financial Times процитувала слова представника Білого дому, який заявив, що підвищення до 15% відбудеться пізніше.

Стягнення нових мит розпочалося опівночі, тоді як стягнення мит, скасованих Верховним судом, було припинено. Вони становили від 10% до 50%.

Нагадаємо:

Верховний суд США скасував масштабні глобальні мита президента Дональда Трампа, підірвавши його ключову економічну політику і завдавши йому найбільшої юридичної поразки від моменту повернення в Білий дім.