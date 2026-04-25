США домінують у світовому видобутку нафти та газу на тлі війни з Іраном – FT

Американські компанії ледве встигають задовольняти попит на нафту та газ. Запуск нових нафтогазових проектів займає роки. За оцінками уряду США, видобуток у країні зросте лише на 340 000 барелів на добу протягом наступних 12 місяців.

Про це повідомляє Financial Times.

Оператори сланцевих родовищ, які можуть найшвидше наростити видобуток, побоюються, що бум перетвориться на спад, оскільки Трамп часто заявляє, що хоче, щоб ціни на нафту впали до рівня, який зробить багато їхніх високовитратних проєктів нерентабельними.

"Вашингтон продовжує закликати до збільшення буріння, одночасно сигналізуючи, що хоче, щоб ціна на нафту якнайшвидше повернулася до 60 доларів.

Не можна надсилати обидва сигнали одночасно й очікувати, що капітал відреагує", — каже Кірк Едвардс, президент Latigo Petroleum, незалежного виробника, що базується в багатій на нафту Пермській улоговині в Техасі.

Інші країни також мають всі шанси скористатися вищими цінами, особливо держави західної півкулі, які найшвидше збільшують свої обсяги постачання, такі як Бразилія, Канада та Гайана.

Однак хаос, спричинений війною в Ірані, навряд чи принесе користь нафтогазовій галузі в середньо та довгостроковій перспективі.

Країни-імпортери енергоносіїв стикаються з різким зростанням витрат, а деякі з них вводять нормування палива через його дефіцит.

Тривале збереження високих цін на бензин може сприяти поширенню електромобілів, що вигідно Китаю, який стрімко збільшив експорт недорогих електромобілів і заполонив ними світові ринки.

За даними енергетичної дослідницької групи Wood Mackenzie, тривале порушення поставок енергоносіїв із Близького Сходу може прискорити структурні зміни у світових енергетичних системах, спрямовані на відхід від нафти та газу.

Еталонний сорт нафти Brent піднявся у ціні вище 100 доларів за барель між 22 та 23 квітня.