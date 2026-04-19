Трамп ініціював переговори з Іраном про закритий Ормуз: останні вимагають зняти блокаду

Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Про це Трамп написав у Truth Social.

"Мої представники їдуть до Ісламабада, Пакистан. Вони будуть там завтра ввечері (понеділок, 20 квітня), для переговорів", — написав Трамп. За його словами, Сполучені Штати пропонують Ірану "справедливу і розумну угоду".

Він також підкреслив, що напередодні Іран відкрив вогонь у Ормузькій протоці, порушивши угоду про припинення вогню.

Трамп також прокоментував нове оголошення Ірану про закриття Ормузької протоки. Президент США назвав дивним, мовляв, Сполучені Штати і так її блокували.

"Вони допомагають нам, самі того не усвідомлюючи, і саме вони втрачають від закриття проходу 500 мільйонів доларів на день! США нічого не втрачають. Насправді прямо зараз багато кораблів прямують до США, Техасу, Луїзіани та Аляски для завантаження", — написав глава Білого дому.

Він заявив, що США пропонують Ірану "дуже справедливу і розумну угоду", і висловив надію, що Іран її прийме, "бо якщо вони цього не зроблять, США виведуть з ладу всі електростанції та всі мости в Ірані".

Водночас іранське медіа Tasnimnews зазначає, що Іран наразі не має наміру відправляти делегацію для переговорів; "поки існує морська блокада, переговорів не буде", – йдеться у повідомленні.

В Ірані повідомляють про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США, ніби то, відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.