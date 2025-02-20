Трамп вважає, що нова торгівельна угода з Китаєм можлива, попри напруженість

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість укладення нової торгівельної угоди з Китаєм.

Про це пише Bloomberg.

"Це можливо, це можливо", - сказав Трамп журналістам, коли його запитали, чи буде він укладати нову угоду з Китаєм.

Трамп не описав параметри потенційної угоди. Трамп посилив тиск на Китай, запровадивши додаткові 10% мита на весь імпорт з цієї країни, як покарання за, за його словами, недобросовісну торгівельну практику Китаю і нездатність зупинити потік фентанілу до США.

Президент, з усім тим, розсипався в похвалах на адресу президента Китаю Сі Цзіньпіна, але в черговий раз не сказав, чи будуть вони говорити безпосередньо або коли.

"Існує невелика конкуренція, але відносини, які я маю з президентом Сі, я б сказав, чудові", - сказав Трамп.

Китайський юань виріс на коментарях Трампа, набравши 0,2% на офшорному ринку після трьох сесій падіння поспіль.

У січні 2020 року Трамп виступив посередником у тому, що називалося початковою торгівельною угодою з Китаєм, згідно з якою Пекін пообіцяв боротися з крадіжками американських торгових секретів і технологій, зобов'язався закупити додатково американської продукції на 200 мільярдів доларів до наступного року і знизити деякі торгівельні бар'єри для американського експорту.

Проте відносини були зіпсовані всього через кілька тижнів, коли світ охопила пандемія коронавірусу, в якій Трамп звинуватив Китай.

Нагадаємо:

Китайська компанія Jiangsu Jiuwu Hi-Tech припинила експорт обладнання, яке використовується для перероблення літію, що може вплинути на світовий ринок акумуляторів для електромобілів.

Мита Китаю у відповідь на дії США можуть призвести до того, що американський експорт нафти скоротиться у 2025 році вперше з часів пандемії COVID-19.