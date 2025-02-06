Мита Китаю на нафту можуть вдарити по американському експорту

Мита Китаю у відповідь на дії США можуть призвести до того, що американський експорт нафти скоротиться у 2025 році вперше з часів пандемії COVID-19.

Про це пише Reuters.

Ринковий аналітик дослідницької компанії Vortexa Рохіт Ратод, вважає, що цього року американський експорт може впасти до 3,6 млн барелів на добу, особливо якщо будуть введені мита в Канаді та Мексиці.

Експорт американської нафти зріс більш ніж у 10 разів після скасування 40-річної федеральної заборони на експорт власної нафти у 2015 році. Це допомогло Сполученим Штатам стати третім найбільшим експортером у світі після Саудівської Аравії та Росії.

Хоча в останні роки апетит Китаю до американської нафти зменшився завдяки знижкам на російську та іранську нафту, у 2024 році експорт становив 166 000 барелів на день, що становить майже 5% від усього експорту сирої нафти з США.

Зростання американського експорту нафти зупинилося у 2024 році, збільшившись лише на 0,6%, або на 24 тис барелів на добу, до середнього рівня 3,8 млн барелів на добу, згідно з даними Kpler, оскільки американські компанії стримували видобуток сланцевої нафти на тлі занепокоєння щодо світового попиту.

Для Китаю вплив, швидше за все, буде приглушеним, оскільки імпорт з США склав 1,7% від загального імпорту сирої нафти в країну у 2024 році на суму близько 6 млрд дол.

Нагадаємо:

У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.