Лише 39% опитаних українців вірять, що ціни на Чорну п'ятницю справді знижуються, а кожен четвертий респондент планує придбати зі знижкою павербанк, зарядну станцію або ліхтар.

Про це свідчить дослідження компанії Gradus.

Покупці готуються до розпродажів заздалегідь: 46% стежать за цінами на потрібні товари, а 41% перевіряють історію цін, щоб відрізнити реальну знижку від маркетингового трюку. Загалом 89% тих, хто планує покупки на Чорну п'ятницю, завчасно готуються до розпродажу.

"Водночас війна формує нові споживчі пріоритети: традиційний листопадовий розпродаж стає можливістю поповнити запаси та придбати пристрої для забезпечення автономності під час відключень", – зазначають аналітики.

Підготовка до Чорної п'ятниці починається задовго до самого розпродажу. 46% респондентів стежать за цінами на товари, які хочуть придбати, ще до старту акційних пропозицій. 41% перевіряють історію цін, щоб відрізнити справжню знижку від маркетингового прийому.

При цьому рівень довіри до цінових пропозицій Чорної п'ятниці залишається невисоким: лише 39% опитаних вірять, що ціни під час розпродажу дійсно знижуються.

"За таких умов розмір заявленої знижки сам по собі може бути недостатнім аргументом для покупки. Споживачі формують власні цінові орієнтири ще до початку акцій, за якими згодом оцінюють вигідність пропозицій ритейлерів", – кажуть у Gradus.

Кожен п'ятий покупець (22%) заздалегідь складає список покупок, стільки ж додають потрібні товари в кошик або "обране" та відкладають гроші на покупки. Ще 11% підписуються на розсилки та сповіщення магазинів. Водночас лише 11% респондентів вирішують, що придбати, безпосередньо під час розпродажу.

Майже половина покупців планують придбати на Чорну п'ятницю одяг і взуття. Водночас помітне місце у споживчих пріоритетах займає обладнання для енергоавтономності: кожен четвертий планує придбати зі знижкою павербанк, зарядну станцію або ліхтар.

За популярністю ця категорія зрівнялася з електронікою та випереджає побутову техніку, зазначають аналітики.

Три чверті тих, хто планує онлайн-покупки на Чорну п'ятницю, обирають українські майданчики, третина — замовлятимуть на китайських маркетплейсах. При цьому частина покупців планує замовляти і там, і там. Серед українських платформ лідирує Rozetka (47%), далі йдуть EVA (32%) та Prom.ua (29%).

Офлайн-шопінг також залишається актуальним: понад половина покупців планують відвідувати фізичні магазини або поєднувати їх з онлайн-покупками.

Найбільша частка опитаних покупців (22%) планує витратити на Чорну п'ятницю 2,5–5 тис. грн. Ще 20% розраховують на бюджет 5–10 тис. грн, а 16% готові витратити понад 10 тис. грн. Водночас частина покупців ще не визначилася з бюджетом.

При цьому чоловіки готуються до більших витрат: 44% із них планують витратити понад 5 тис. грн, тоді як серед жінок таких 27%.

Близько 70% усіх названих мотивів пов'язані з практичними потребами: люди прагнуть придбати те, що давно планували, поповнити запаси або забезпечити автономність під час відключень. Решта 30% припадає на покупки для задоволення — щоб порадувати себе або зробити подарунки.

Такий розподіл мотивів узгоджується і з ширшою споживчою поведінкою: лише 20% українців погоджуються з твердженням, що часто роблять імпульсивні покупки.

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18–60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за винятком тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Розмір вибірки – тисяча респондентів.

Нагадаємо:

Українські компанії переглядають маркетингові стратегії в умовах посилення безпекових ризиків: бюджети перерозподіляються на користь інструментів із безпосереднім впливом на продажі, а споживачі стають обережнішими у витратах і менш прив'язаними до конкретних торгових марок.

Раніше повідомлялося, що половина опитаних українців цього року купує онлайн кілька разів на місяць або частіше, частка регулярних онлайн-покупців збільшується приблизно на 4-5% щороку.