Столичний торгово-розважальний комплекс "Проспект", який зазнав російської атаки в ніч на 26 листопада, не отримав значних пошкоджень та працює в штатному режимі.

Про це повідомила пресслужба компанії Arricano, якій належить ТРК, у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

"В результаті вчорашньої атаки на Київ ТРК "Проспект" не зазнав значних пошкоджень. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Сьогодні ТРК працює у штатному режимі", – зазначили в Arricano.

Компанія Arricano Real Estate PLC (Кіпр) через свої дочірні українські компанії володіє чотирма торговими центрами в Україні: ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у Києві, ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів.

Нагадаємо:

Російська атака у ніч проти 7 вересня фактично знищила ТРК City Mall у Запоріжжі.